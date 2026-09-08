Песков: РФ поддерживает идею приглашения новых стран к сотрудничеству с БРИКС

В Кремле раскрыли позицию РФ по приглашению новых стран к сотрудничеству с БРИКС Песков: РФ поддерживает идею приглашения новых стран к сотрудничеству с БРИКС

Москва8 сен Вести.Москва поддерживает идею приглашения новых государств к сотрудничеству с БРИКС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что страны БРИКС объединяет общее видение того, как в современном мире необходимо выстраивать отношения между государствами.

Мы поддерживаем идею приглашения все новых и новых стран присоединиться к различным форматам сотрудничества в рамках БРИКС сказал Песков в ходе брифинга в преддверии саммита БРИКС

Саммит БРИКС состоится в Нью-Дели с 12 по 13 сентября. Президент Росси Владимир Путин примет в нем участие, его визит в столицу Индии начнется через несколько дней.