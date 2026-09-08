Москва8 сенВести.Москва поддерживает идею приглашения новых государств к сотрудничеству с БРИКС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что страны БРИКС объединяет общее видение того, как в современном мире необходимо выстраивать отношения между государствами.
Мы поддерживаем идею приглашения все новых и новых стран присоединиться к различным форматам сотрудничества в рамках БРИКСсказал Песков в ходе брифинга в преддверии саммита БРИКС
Саммит БРИКС состоится в Нью-Дели с 12 по 13 сентября. Президент Росси Владимир Путин примет в нем участие, его визит в столицу Индии начнется через несколько дней.