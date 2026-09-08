Москва8 сенВести.Встреча российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели запланирована на пятницу, 11 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге для индийской прессы.
Мы с нетерпением ждем двусторонней встречи президента и премьер-министра. Она запланирована на пятницууточнил он в беседе с журналистами
Ранее Песков сообщал, что президент РФ примет участие в саммите БРИКС, а также во всех форматах, предусмотренных мероприятием. Оно пройдет в Нью-Дели с 12 по 13 сентября.