Песков: переговоры Путина и Моди запланированы на 11 сентября

В Кремле ответили, когда состоятся переговоры Путина и Моди Песков: переговоры Путина и Моди запланированы на 11 сентября

Москва8 сен Вести.Встреча российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели запланирована на пятницу, 11 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге для индийской прессы.

Мы с нетерпением ждем двусторонней встречи президента и премьер-министра. Она запланирована на пятницу уточнил он в беседе с журналистами

Ранее Песков сообщал, что президент РФ примет участие в саммите БРИКС, а также во всех форматах, предусмотренных мероприятием. Оно пройдет в Нью-Дели с 12 по 13 сентября.