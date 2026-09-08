Песков прокомментировал проблему торгового дисбаланса России и Индии Песков: проблема торгового дисбаланса России и Индии решается

Москва8 сен Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблема торгового дисбаланса России и Индии решается.

У некоторых экономических операторов есть проблема с большими объемами рупий, которые были сконцентрированы в результате взаимных платежей​​​. Но постепенно эта проблема решается сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik

Он отметил, что Россия способна выполнить свои обязательства.

Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что во взаимной торговле России и Индии существует значительный дисбаланс, и обсуждаются пути его выправления.