Москва8 сенВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблема торгового дисбаланса России и Индии решается.
У некоторых экономических операторов есть проблема с большими объемами рупий, которые были сконцентрированы в результате взаимных платежей. Но постепенно эта проблема решаетсясказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik
Он отметил, что Россия способна выполнить свои обязательства.
Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что во взаимной торговле России и Индии существует значительный дисбаланс, и обсуждаются пути его выправления.