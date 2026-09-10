Импортозамещенный SJ-100 может быть сертифицирован в I квартале 2027 года Сертификацию импортозамещенного SJ-100 рассчитывают завершить в I квартале

Москва10 сен Вести.Завершить сертификацию импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) планируют в первом квартале 2027 года. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на форуме "Иннопром. Индия".

По его словам, самолет сейчас проходит необходимые сертификационные мероприятия, а двигатель для SJ-100 уже получил сертификат.

Я надеюсь, что мы все мероприятия по завершению сертификации Superjet завершим в первом квартале следующего года сказал Ядров

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что российские импортозамещенные самолеты Superjet и МС-21 в ближайшее время должны пройти испытательные сертификационные программы.

В августе для SJ-100 были поставлены первые два серийных авиационных двигателя ПД-8.