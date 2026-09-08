Алиханов: в ближайшее время завершится сертификация МС-21 и Superjet

В Минпромторге заявили о скором завершении сертификации МС-21 и Superjet Алиханов: в ближайшее время завершится сертификация МС-21 и Superjet

Москва8 сен Вести.Российские импортозамещенные самолеты Superjet и МС-21 пройдут испытательные сертификационные программы уже в ближайшее время. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Он подвел итоги сессии по технологической политике и раскрыл сроки завершения сертификации отечественных лайнеров.

Две модели самолетов у нас получили уже сертификаты. Еще две обновленные – Superjet и МС-21 – закончат свои испытательные сертификационные программы в ближайшее время пояснил Алиханов

Ранее в Росавиации заявили, что все сертификационные процедуры российского самолета МС-21 должны быть завершены к середине 2027 года. Отечественный магистральный лайнер должен заменить иностранные самолеты на внутренних и международных рейсах.