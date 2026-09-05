Росавиация: МС-21 должен завершить все процедуры сертификации в 2027 году МС-21 станет альтернативой самолетам иностранного производства

Москва5 сен Вести.Российский самолет МС-21 должен завершить все процедуры сертификации до середины 2027 года. Об этом сообщил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Этот самолет [МС-21], он действительно должен завершить все процедуры сертификации до середины следующего года отметил глава Росавиации

МС-21 расшифровывается как "Магистральный самолет XXI века". Воздушное судно предназначено для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Это главный проект современного российского авиапрома. Его цель – создать отечественный лайнер, который сможет заменить модели иностранного производства.