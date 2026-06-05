Москва5 июн Вести.Российский полностью импортозамещенный самолет SJ-100 на сегодняшний день выполнил 80% летных испытаний. Об этом глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, завершились все испытания по двигателю ПД-8, который соответствует всем нормам летной годности.

В отношении "[Сухого] Суперджета" программа идет более интенсивным темпом. В первую очередь это связано с летными испытаниями, их выполнено уже порядка 80%. Уже можно сказать, что завершились все испытания по двигателю ПД-8. Он тоже соответствует всем нормам летной годности, прошел большой объем испытаний, в том числе тяжелый вид испытаний – 150-часовые. И уверен, что мы эту машину будем ожидать в первом квартале следующего года сообщил Ядров

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров заявил, что программа сертификационных полетов для импортозамещенного самолета SJ-100 будет завершена в этом году.