Москва11 сен Вести.Россия и Индия обсуждают локализацию производства двигателей для Ил-114 и Superjet 100. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что сотрудничество с индийским партнером HAL (Hindustan Aeronautics Limited) будет зависеть от бизнес-модели, о которой договорятся стороны.

Пока это не контракт, пока это меморандум. У нас наш индийский партнер пока на сегодняшний день определен — это HAL (Hindustan Aeronautics Limited). Все будет зависеть от того, как экономические коллеги договорятся с точки зрения бизнес-моделей, потому что речь идет не просто о поставке, а в том числе о локализации производства двигателей. Это касается в том числе не только Ил-114, [но] и по Superjet, потому что этот газотурбинный двигатель сильно заинтересовал наших коллег. Поэтому работа ведется. Говорить сегодня о том, что завтра мы начали уже что-то производить и поставлять пока не [можем] заявил Мантуров

В октябре 2025 года российская ОАК и индийская HAL подписали соглашение о производстве SJ-100. Сейчас Россия и Индия завершают большой цикл работы по организации поставок и производства самолетов Ил-114 и Superjet 100 на индийской территории.

Также генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха отметил, что заключение сделки между Россией и Индией по российским самолетам SJ-100 ожидается в ближайшее время.