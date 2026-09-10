Алиханов сообщил о работе по производству российских самолетов в Индии Алиханов: Индия хочет локализовать у себя производство российских самолетов

Москва10 сен Вести.Москва и Нью-Дели ведут работу по локализации производства российских гражданских самолетов на территории Индии. Подробности о сотрудничестве стран в этом направлении в интервью информационной службе "Вести" рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Министр сообщил, что в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Индия" у российской делегации запланировано несколько встреч с индийскими партнерами.

Уже две встречи мы провели с министрами, будет скоро третья встреча. Очень насыщенная повестка. Первый трек – это авиация, конечно, и здесь мы работаем и над тем, чтобы поставлять свои самолеты полностью российские в Индию, но у наших индийских партнеров есть большой интерес к тому, чтобы локализовывать эти проекты на территории Индии с учетом политики Нарендры Моди по производству, развитию промышленности в стране – вот эта политика Make in India. Мы как раз хотели бы ответить, скажем так, на этот запрос и создать производственные мощности по локализации этих самолетов здесь, в Индии. Тем более что у нас уже есть похожий опыт и в вертолетной технике, и в технике военной заявил Алиханов

Министр отметил, что в оборонно-промышленном комплексе сотрудничество РФ и Индии было успешным, и выразил уверенность, что и в сфере гражданской авиации партнерство стран будет продуктивным.

Они производят здесь и отдельные запчасти, система обслуживания послепродажного достаточно неплохо развита. Поэтому в гражданском секторе нам стоит повторить такой же путь. Этот путь в оборонно-промышленном комплексе был успешным. Уверен, что так же будет и в гражданском секторе сказал он

Алиханов сообщил о большом интересе индийской стороны к вертолетной технике и двигателестроению.

Большой интерес у них есть к вертолетной технике, к двигателестроению, как к локализации здесь, так и к развитию совместных научных проектов, в том числе гибридных систем, не только для авиации гражданской, но и для беспилотных проектов, к которым они проявляют большой интерес. Это вот такой первый большой трек, авиационный рассказал Алиханов

Министр также сообщил о планах принять индийских партнеров в России.

Мы договорились с министром, что в ноябре мы сейчас формируем им большую программу, хотели бы принять их у себя и до конца года завершить работу над лицензионным договором между корпорацией HAL и нашей компанией ОАК, которая входит в Ростех, с тем чтобы подписаться и уже начать работу как по поставке самолетов, я уже сказал, так и по локализационным проектам здесь, в Индии сообщил Алиханов

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха сообщил, что Москва может заключить контракт с Нью-дели по производству самолетов Ил-114 на территории Индии.