Москва10 сен Вести.Россия и Индия завершают большой цикл работы по организации поставок и производства самолетов Ил-114 и Superjet 100 на индийской территории, что позволит создать в стране отрасль гражданского самолетостроения по аналогии с уже успешно выстроенной отраслью боевого самолетостроения. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха.

По его словам, сотрудничество стран в авиапромышленности длится уже не одно десятилетие, и стороны добились больших успехов в совместном производстве боевых самолетов. Теперь настал момент открыть новое направление – гражданскую авиацию.

Мы сегодня завершаем большой цикл работы с нашими индийскими партнерами по организации поставок и производства в Индии самолетов Ил-114 и Superjet 100. Здесь на выставке мы подписали несколько соглашений и провели очень важные встречи, в том числе встречу с министром гражданской авиации Индии господином Найду, где определили наши ближайшие шаги. Это связано и с сертификацией наших самолетов здесь, в Индии, и с сертификацией производства лицензионного этих самолетов. И я считаю, что сегодня это действительно очень важное направление, которое во многом определит динамику нашего сотрудничества на ближайшие годы. И я очень надеюсь, что позволит здесь, в Индии, точно так же, как мы создали отрасль боевого самолетостроения, создать отрасль гражданского самолетостроения заявил Бадеха

Ранее на международной промышленной выставке "Иннопром. Индия" в Нью-Дели Бадеха заявил, сделка между РФ и Индией по SJ-100 будет заключена до конца года.