Москва10 сен Вести.Россия сегодня является единственной страной в мире, которая может производить гражданские самолеты, опираясь только на свою промышленность. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

По его словам, сегодня все комплектующие для отечественных гражданских авиалайнеров полностью производятся в России.

Сегодня все наши гражданские самолеты полностью производятся в нашей стране, включая все компоненты, элементы, технологии, материалы, агрегаты, системы. И Россия является единственной страной в мире, которая в полном объеме, опираясь только на свои силы, только на свою промышленность, может производить гражданские самолеты рассказал Бадеха

Ранее сообщалось, что ОАК оценила потребность Индии в российских самолетах. Отмечается, что в течение следующих десяти лет Индия может закупить около сотни SJ-100 и свыше сотни Ил-114-300.