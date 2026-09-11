Москва11 сен Вести.Зона свободной торговли (ЗСТ) с Индией отчасти решит вопрос профицита. Об этом ИС "Вести" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Наверное, отчасти. Тут надо без завышенных ожиданий, потому что, все-таки, мы сюда действительно поставляем много, в первую очередь, нефти. И ясно, что мгновенно это все сбалансировать потоком тех же потребительских товаров или промежуточных товаров невозможно, но, по крайней мере, это будет правильный вектор, и дальше мы пойдем шаг за шагом в эту сторону. А то, что может это все ускорить, это еще и взаимный поток инвестиций