Шугаев раскрыл темы, которые РФ и Индия обсудят на полях саммита БРИКС Шугаев: РФ и Индия обсудят системы ПВО и авиацию на полях саммита БРИКС

Москва11 сен Вести.Россия и Индия на полях саммита БРИКС обсудят сотрудничество в сферах авиации и систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

По его словам, ключевым событием саммита станет встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в рамках которой будет затронуто и военно-техническое сотрудничество.

Ну, прежде всего, встреча главная… с премьер-министром [Индии Нарендрой] Моди Владимира Владимировича [Путина]. Я так понимаю, это его первая будет встреча. Достаточно большое количество народу будет. Все тематики, которые на повестке, естественно, будут обсуждены, в том числе, скорее всего, затронут и военно-техническое сотрудничество заявил Шугаев

Глава ФСВТС также отметил, что Индия является одним из основных стратегических партнеров России.

[Индия] на вооружении имеет большое количество наших различных видов вооружений. Это от авиации до морской тематики. Ну и, естественно, мы будем выполнять те контракты, которые у нас сегодня на повестке. Мы будем обсуждать новые темы. Естественно, это системы ПВО, авиацию, все то, что сегодня интересует и актуально для и для нас, и для индийских вооруженных сил добавил Шугаев

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели запланирована на пятницу, 11 сентября.