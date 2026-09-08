Рябков: решения о расширении БРИКС не ожидается на саммите в Нью-Дели

В МИД России ответили, будет ли расширен БРИКС на саммите в Индии Рябков: решения о расширении БРИКС не ожидается на саммите в Нью-Дели

Москва8 сен Вести.Решения о расширении БРИКС не ожидается на предстоящем саммите объединения в столице Индии Нью-Дели. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков в интервью Аналитическому центру ТАСС.

При этом дипломат указал на наличие внушительного списка стран, которые стремятся присоединиться к БРИКС.

На саммите в Нью-Дели я не ожидаю никаких решений о дальнейшем расширении объединения. В любой категории: будь то полноправное членство или партнерство. Не ожидаю сказал Рябков

Саммит БРИКС состоится в Нью-Дели с 12 по 13 сентября. Президент Росси Владимир Путин примет в нем участие, его визит в столицу Индии начнется через несколько дней.

Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва поддерживает идею приглашения новых государств к сотрудничеству с БРИКС.