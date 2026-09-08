Москва8 сенВести.Решения о расширении БРИКС не ожидается на предстоящем саммите объединения в столице Индии Нью-Дели. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков в интервью Аналитическому центру ТАСС.
При этом дипломат указал на наличие внушительного списка стран, которые стремятся присоединиться к БРИКС.
На саммите в Нью-Дели я не ожидаю никаких решений о дальнейшем расширении объединения. В любой категории: будь то полноправное членство или партнерство. Не ожидаюсказал Рябков
Саммит БРИКС состоится в Нью-Дели с 12 по 13 сентября. Президент Росси Владимир Путин примет в нем участие, его визит в столицу Индии начнется через несколько дней.
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва поддерживает идею приглашения новых государств к сотрудничеству с БРИКС.