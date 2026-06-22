Шойгу прилетел в Индию на встречу высоких представителей стран БРИКС

Шойгу прибыл в Нью-Дели на встречу высоких представителей стран БРИКС Шойгу прилетел в Индию на встречу высоких представителей стран БРИКС

Москва22 июн Вести.Секретарь Совбеза (СБ) России Сергей Шойгу прилетел в Индию для участия во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

Отмечается, что Шойгу поучаствует в мероприятии в Нью-Дели 23 июня.

Как ожидается, участники мероприятия обсудят пути усиления координации государств БРИКС в условиях формирования полицентричной архитектуры международных отношений, а также отдельные вопросы международной и региональной безопасности цитирует агентство информацию Совбеза РФ

Уточняется, что 23 июня у секретаря СБ запланированы "несколько двусторонних встреч с главами делегаций ведущих стран БРИКС".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном на полях заседания саммита министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.