Москва22 июнВести.Секретарь Совбеза (СБ) России Сергей Шойгу прилетел в Индию для участия во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза.
Отмечается, что Шойгу поучаствует в мероприятии в Нью-Дели 23 июня.
Как ожидается, участники мероприятия обсудят пути усиления координации государств БРИКС в условиях формирования полицентричной архитектуры международных отношений, а также отдельные вопросы международной и региональной безопасностицитирует агентство информацию Совбеза РФ
Уточняется, что 23 июня у секретаря СБ запланированы "несколько двусторонних встреч с главами делегаций ведущих стран БРИКС".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном на полях заседания саммита министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.