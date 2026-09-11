Москва11 сенВести.Взаимодействие России и Индии настолько широко, что у президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди есть поводы для максимально частых встреч друг с другом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Объем нашего взаимодействия настолько широк, что обсудить это все за один или за два часа невозможно. Поэтому есть повод встречаться максимально часто, как только представляется возможнымсказал представитель Кремля
Владимир Путин и Нарендра Моди общались 31 августа на саммите в Бишкеке.