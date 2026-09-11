Песков: у Путина и Моди есть поводы встречаться максимально часто

Песков назвал повод для частых встреч Путина и Моди Песков: у Путина и Моди есть поводы встречаться максимально часто

Москва11 сен Вести.Взаимодействие России и Индии настолько широко, что у президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди есть поводы для максимально частых встреч друг с другом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Объем нашего взаимодействия настолько широк, что обсудить это все за один или за два часа невозможно. Поэтому есть повод встречаться максимально часто, как только представляется возможным сказал представитель Кремля

Владимир Путин и Нарендра Моди общались 31 августа на саммите в Бишкеке.