Москва11 сенВести.У президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будет возможность пообщаться в кулуарах саммита БРИКС. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Они в кулуарах саммита так или иначе будут иметь возможность кратко пообщаться… Они вряд ли смогут что-то обсуждать детально, но пообщаться у них будет возможностьсообщил Песков
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин 11 сентября выступит на Деловом форуме БРИКС в Индии.