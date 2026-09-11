Песков: Си Цзиньпин и Путин пообщаются в кулуарах саммита БРИКС Песков "Вестям": Путин и Си Цзиньпин пообщаются в кулуарах саммита БРИКС

Москва11 сен Вести.У президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будет возможность пообщаться в кулуарах саммита БРИКС. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Они в кулуарах саммита так или иначе будут иметь возможность кратко пообщаться… Они вряд ли смогут что-то обсуждать детально, но пообщаться у них будет возможность сообщил Песков

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин 11 сентября выступит на Деловом форуме БРИКС в Индии.