15:03 10 сентября 2026 15:11 10.09.2026Татьяна РутковскаяПолитикаПутин 11 сентября выступит на Деловом форуме БРИКСПутин 11 сентября выступит на Деловом форуме БРИКССледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква10 сенВести.Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Читайте такжеПутин в четверг вылетит в Индию на саммит БРИКС14:16 Путин проведет международный разговор во второй половине дня13:59 8 сенВ Кремле раскрыли позицию РФ по приглашению новых стран к сотрудничеству с БРИКС11:50 8 сенУшаков анонсировал важное выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ19:00 28 авгУшаков анонсировал пресс-подход Путина к журналистам РФ на саммите ШОС19:00 28 авгПесков ответил на вопрос о визите Путина в Индию на саммит БРИКС06:03 25 авгПутин возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября15:47 21 июлПутин заканчивает подготовку к выступлению на пленарной сессии ПМЭФ13:21 5 июнПолитика10.09.2026