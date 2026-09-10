Песков: Путин в четверг вылетит в Индию на саммит БРИКС

Путин в четверг вылетит в Индию на саммит БРИКС Песков: Путин в четверг вылетит в Индию на саммит БРИКС

Москва10 сен Вести.Президент России Владимир Путин 10 сентября вылетит в Индию, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что российский лидер продолжает готовиться к предстоящему саммиту. Песков добавил, что в связи с этим запланированное на четверг совещание президента с кабмином переносится на неделю.

Президент продолжает готовиться к предстоящему саммиту БРИКС, который состоится в Дели, куда, собственно, сегодня вечером президент будет вылетать сказал Песков

В Индии Путина ожидают целый ряд двухсторонних встреч и многосторонних форматов в рамках БРИКС.

Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели с 12 по 13 сентября.

Ранее в Кремле также сообщили, что 11 сентября ожидается встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.