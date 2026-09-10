Песков сообщил о переносе совещания Путина с правительством из-за саммита БРИКС Песков: Совещание президента с правительством перенесено из-за саммита БРИКС

Москва10 сен Вести.Совещание президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, которое должно было состояться в четверг, перенесено на неделю из-за подготовки к саммиту БРИКС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодняшнее правительство, встреча с правительством, которая была изначально запланирована и анонсирована, оно перенесено. Будет, видимо, через неделю в связи с тем, что идет подготовка к саммиту заявил Песков

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам о том что Путин выступит 11 сентября на Деловом форуме БРИКС в Индии.