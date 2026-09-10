Москва10 сенВести.Совещание президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, которое должно было состояться в четверг, перенесено на неделю из-за подготовки к саммиту БРИКС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сегодняшнее правительство, встреча с правительством, которая была изначально запланирована и анонсирована, оно перенесено. Будет, видимо, через неделю в связи с тем, что идет подготовка к саммитузаявил Песков
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам о том что Путин выступит 11 сентября на Деловом форуме БРИКС в Индии.