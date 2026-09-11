Путин прибыл в Нью-Дели с рабочим визитом

Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с рабочим визитом Путин прибыл в Нью-Дели с рабочим визитом

Москва11 сен Вести.Президент России Владимир Путин прибыл в пятницу с рабочим визитом в Индию, где примет участие в саммите БРИКС.

Об этом сообщает ТАСС.

Самолет российского лидера приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам. Почетные гости страны традиционно прибывают именно на этот аэродром.

Саммит БРИКС продлится до 13 сентября. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Путин 11 сентября выступит на Деловом форуме БРИКС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что совещание президента Владимира Путина с членами правительства РФ, которое должно было состояться в четверг, перенесено на неделю из-за подготовки к саммиту БРИКС.