Песков: Путин проведет международный разговор во второй половине дня

Путин проведет международный разговор во второй половине дня Песков: Путин проведет международный разговор во второй половине дня

Москва8 сен Вести.Президент России Владимир Путин намерен провести международный телефонный разговор во второй половине дня 8 сентября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер во вторник работает в Кремле и активно готовится к предстоящим международным контактам.

В начале второй половины дня есть международный телефонный разговор сказал Песков

Отвечая на вопрос, идет ли речь о разговоре с американским президентом Дональдом Трампом, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Кремль своевременно проинформирует о всех деталях.

Ранее Песков не исключил проведения телефонного разговора между президентами России и США.

https://www.vesti.ru/ns/kreml-ne-isklyuchaet-razgovor-putina-i-trampa-po-itogam-vizita-uitkoffa-i-kushnera