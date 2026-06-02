Москва2 июн Вести.Президент России Владимир Путин 4 июня проведет встречу с руководителями международных информационных агентств. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, это мероприятия пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Встреча состоится 4 июня в 16.00 по московскому времени в Константиновском дворце, уточнил Ушаков.