Кадры рукопожатия Путина и бортпроводницы разлетелись по сети в Индии В Индии завирусилось видео рукопожатия Путина с бортпроводницей

Москва11 сен Вести.Видео, на котором российский президент РФ Владимир Путин здоровается с членом экипажа на трапе самолета стало популярным среди индусов. Об этом сообщил телеканал ABP News.

По данным индийского телеканала, бортпроводница регулярно сопровождает Путина в зарубежных поездках и встречает его у выхода из президентского самолета.

Владимир Путин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС, который пройдет с 11 по 13 сентября. Самолет российского лидера приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам. Почетные гости страны традиционно прибывают именно на этот аэродром.