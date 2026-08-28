Путин: Россия борется за свое настоящее и будущее

Путин рассказал, за что борется Россия Путин: Россия борется за свое настоящее и будущее

Москва28 авг Вести.Россия в рамках укрепления суверенитета борется за настоящее и будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде.

По словам главы государства, для этого Россия реализует практические меры, направленные на повышение благополучия граждан.

В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущем сказал Путин

Президент также указал на важность использования отечественных технологий и разработок по всей России от Калининграда до Владивостока.

Форум проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".