Москва28 авгВести.Россия в рамках укрепления суверенитета борется за настоящее и будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде.
По словам главы государства, для этого Россия реализует практические меры, направленные на повышение благополучия граждан.
В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущемсказал Путин
Президент также указал на важность использования отечественных технологий и разработок по всей России от Калининграда до Владивостока.
Форум проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".