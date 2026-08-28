Москва28 авгВести.Вся Россия от Калининграда до Владивостока должна пользоваться отечественными технологическими решениями и разработками. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде.
Он отметил, что речь идет также о создании долгосрочного спроса на отечественную продукцию, а также полноценной системы поддержки новых разработок.
Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в Россиисказал Путин
Глава государства в пятницу, 28 августа, прибыл в Нижний Новгород для участия в в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. Кроме того, Путин оценит новые городские объекты и посетит автомобильное производство, где ознакомится с процессом сборки новой Volga.