Путин прибыл в Нижний Новгород, где поучаствует в мероприятиях АСИ

Путин прибыл в Нижний Новгород Путин прибыл в Нижний Новгород, где поучаствует в мероприятиях АСИ

Москва28 авг Вести.Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород.

Глава государства примет участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" и осмотрит выставку конкурса передовых проектов, представленной на мероприятии.

Также российский лидер оценит новые городские объекты и посетит автомобильное производство, на котором ознакомиться с процессом сборки новой Volga.

Помимо этого, в графике Путина значится встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.