Москва28 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин осмотрел салон новой VOLGA в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде. Кадры показал Павел Зарубин для ИС "Вести".

Российский лидер сел на водительское кресло в салоне авто и внимательно осмотрел приборную панель.

Глава государства в пятницу, 28 августа, прибыл в Нижний Новгород для участия в в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. В ходе выступления Путин заявил, что вся Россия - от Калининграда до Владивостока - должна пользоваться отечественными технологическими решениями и разработками.