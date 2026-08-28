Москва28 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин оставил автограф на капоте новой VOLGA в ходе визита на форум "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде. Кадры показал Павел Зарубин для ИС "Вести".

После того, как российский лидер оставил автограф, представительница бренда в шутку заявила, что этот экземпляр продавать теперь не будут.

Спасибо, придется отправить этот экземпляр в музей отметила она

Ранее сообщалось, что президент осмотрел салон новой VOLGA.

В пятницу, 28 августа, глава государства прибыл в Нижний Новгород для участия в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. В ходе выступления Путин заявил, что вся Россия должна пользоваться отечественными технологическими решениями и разработками.