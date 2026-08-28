Москва28 авгВести.Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижний Новгород протестировал и оценил новый автомобиль VOLGA К50.
Глава государства сел за руль и проехал от одного цеха нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании.
Перед этим российскому лидеру рассказали о характеристиках новой линейки автомобилей VOLGA. Путин протестировал как водительское сидение, так и пассажирское.
После поездки журналисты поинтересовались у президента, что он думает об этом автомобиле.
Мягко идет машина. В салоне тихо, управляется очень хорошо, буквально одним пальцемответил Путин
28 августа глава государства прибыл в Нижний Новгород, где среди прочего принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив и пообщался с рабочими Горьковского автомобильного завода.