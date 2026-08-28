Путин прокатился на новом автомобиле VOLGA К50 Путин протестировал и оценил новый автомобиль VOLGA К50

Москва28 авг Вести.Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижний Новгород протестировал и оценил новый автомобиль VOLGA К50.

Глава государства сел за руль и проехал от одного цеха нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании.

Перед этим российскому лидеру рассказали о характеристиках новой линейки автомобилей VOLGA. Путин протестировал как водительское сидение, так и пассажирское.

После поездки журналисты поинтересовались у президента, что он думает об этом автомобиле.

Мягко идет машина. В салоне тихо, управляется очень хорошо, буквально одним пальцем ответил Путин

28 августа глава государства прибыл в Нижний Новгород, где среди прочего принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив и пообщался с рабочими Горьковского автомобильного завода.