Путин пообщался с юными хоккеистами во время посещения комплекса "VOLGA Арена"

Путин посетил спортивный комплекс "VOLGA Арена" в Нижнем Новгороде Путин пообщался с юными хоккеистами во время посещения комплекса "VOLGA Арена"

Москва28 авг Вести.Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижний Новгород посетил многофункциональный спортивный комплекса "VOLGA Арена". Об этом сообщили в Кремле.

После осмотра объекта главу государства сопроводили на ледовую арену, где в этот момент проходила тренировка хоккеистов двух детских команд. Российский лидер пообщался с юными спортсменами.

Путин назвал комплекс подарком всем, а также выразил благодарность строителям и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, которые целенаправленно работали над его созданием.

Юные хоккеисты поблагодарили президента за возможность тренироваться на такой арене и пообещали ему одерживать победы. Они также подарили Путину хоккейную клюшку с хохломской росписью.

28 августа Путин прибыл в Нижний Новгород, где среди прочего принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".