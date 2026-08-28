Путин отметил роль идей и проектов АСИ в точках роста для регионов России Путин: проекты АСИ позволяют формировать новые точки роста для регионов РФ

Москва28 авг Вести.Идеи и проекты Агентства стратегических инициатив (АСИ) позволяют формировать новые точки роста для российских регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

Ваши идеи и проекты позволяют формировать новые точки роста для отдельных отраслей и целых территорий, субъектов федерации сказал глава государства

Кроме того, по словам российского лидера, предлагаемые АСИ проекты помогают выстраивать взаимовыгодные партнерские отношения с другими государствами.

28 августа Путин прибыл в Нижний Новгород. Помимо участия в форуме президент посетит автомобильное производство, где ознакомится с процессом сборки новой Volga, а также встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.