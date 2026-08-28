Путин считает, что будущее в автотранспорте – за гибридными моделями

Путин рассказал, за какими автомобилями будущее Путин считает, что будущее в автотранспорте – за гибридными моделями

Москва28 авг Вести.Будущее в области автотранспорта – за гибридными моделями. Такое предположение сделал президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде.

Глава государства обратил внимание на размышления европейских экспертов о правильности решения вкладывать средства в электротранспорт.

Сейчас там большой вопрос возникает. Будущее, скорее всего, за гибридным транспортом. А для нас газомоторное [топливо], как мне кажется, наиболее перспективно сказал Путин

Ранее российский лидер осмотрел салон новой VOLGA в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде. Путин сел на водительское кресло в салоне авто и внимательно осмотрел приборную панель.