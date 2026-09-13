На фестивале молодежи в Екатеринбурге испекли кулебяку длиной пять метров

НА МФМ в Екатеринбурге приготовили пятиметровую кулебяку На фестивале молодежи в Екатеринбурге испекли кулебяку длиной пять метров

Москва13 сен Вести.В Екатеринбурге на площадке гастрофестиваля "Вкусы народов мира" в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ) приготовили пятиметровую кулебяку и курник весом более 16 килограммов. Об этом сообщает ТАСС.

Мы приготовили великолепную русскую многослойную кулебяку. Ее основой стало бездрожжевое слоеное тесто, а каждый слой начинки мы разделили русскими блинами рассказал шеф-повар Андрей Виноградов

На гастрофестивале представлены блюда народов России и стран - участниц МФМ. Команда из 100 поваров планирует приготовить около 20 тыс. бесплатных дегустационных порций во время фестиваля.

Ранее сообщалось, что в рамках МФМ олимпийская чемпионка Алина Загитова провела массовый урок по растяжке.