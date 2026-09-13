Москва13 сенВести.На проходящем в Екатеринбурге Международном фестивале молодежи олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела занятие по растяжке в котором приняло участие 700 человек, сообщает ТАСС.
Арбитр Международного агентства регистрации рекордов Interrecord Юрий Черных после занятия сообщил, что в уроке приняли участие 700 человек, что является рекордом России и мираговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что иностранные участники фестиваля проведут один день в российских семьях в рамках "Дня в семье первых".