Загитова в ответ на слова Ригини: принижать меня публично – слабость и двуличие

"Слабость и двуличие": Загитова ответила на критику Ригини Загитова в ответ на слова Ригини: принижать меня публично – слабость и двуличие

Москва28 июл Вести.Публичное принижение является проявлением слабости и двуличия. Таким мнением в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремисткой и запрещенной на территории страны) поделилась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Так она прокомментировала слова итальянского фигуриста Ивана Ригини, который осудил планы коллеги по открытию собственной специализированной школы фигурного катания в Казани. Спортсмен заявил, что за плечами у Загитовой слишком короткая карьера, из-за чего она не сможет научить воспитанников чему-либо.

Странно слышать такое от коллеги и мужчины, с которым мы когда-то хорошо общались. Принижать меня публично – это не про профессионализм, а про слабость и двуличие. Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, - это, мягко говоря, скудоумие подчеркнула фигуристка

Она также отметила, что "главное не количество, а качество". Кроме того, Загитова напомнила, что тренировалась в лучшем штабе мира, который дал ей сильную базу и фундамент для дальнейшей работы.

За мной стоят годы труда, титулы и понимание спорта, и именно это я могу передавать другим заключила спортсменка

Алина Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира 2019 года и Европы 2018 года. Также она завоевала серебро Олимпиады-2018 в командных соревнованиях и чемпионата Европы 2019 года.