Один день в российской семье проведут иностранные участники МФМ Иностранные участники фестиваля молодежи смогут погостить в российских семьях

Москва12 сен Вести.В рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ), который сейчас проходит в Екатеринбурге, 15 сентября, будет организован "День в семье первых". Иностранные участники фестиваля смогут провести этот день в семьях сообщества "Родные-любимые". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Движения первых.

15 иностранных участников фестиваля на один день войдут в 15 семей сообщества "Родные-любимые" Движения первых - учителей, инженеров, металлургов, предпринимателей, IT-специалистов, наставников. Они познакомятся с семьями и отправятся по разным маршрутам говорится в сообщении

Участников также ждут интерактив "Семейная игротека", мастер-класс по изготовлению именных адресников для питомцев и открытая игротека настольных игр.