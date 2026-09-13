Участник МФМ из ФРГ: МИД Германии отпугивает людей, чтобы они не ехали в Россию

Немецкий участник фестиваля молодежи заявил, что Россия совсем не изолирована Участник МФМ из ФРГ: МИД Германии отпугивает людей, чтобы они не ехали в Россию

Москва13 сен Вести.Молодые люди из 191 страны мира нашли возможность приехать в Екатеринбург на Международный фестиваль молодежи. Как рассказал ИС "Вести" участник из ФРГ Эдуард Витерспан, что в Германии полным ходом продвигается русофобская политика и никто не рассказывает про российский фестиваль.

По его словам, немецкие власти, как и весь Запад, пытаются навязать своему населению идею, что Россия остается якобы изолированной страной.

К сожалению, в Германии идет полнейшая русофобия. Даже вот наше Министерство иностранных дел отпугивает людей, чтобы они не поехали в Российскую Федерацию, потому что это якобы опасно. Вообще не рассказывают про этот фестиваль… Ни разу не рассказывают в немецких новостях об этом, потому что же это противоречит пропаганде на Западе, что якобы Россия изолирована рассказал Витерспан

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. На МФМ поступило более 113 тысяч заявок на участие, что явялется рекордом для фестивального движения. Впервые в истории заявок от иностранцев поступило на 32 тысячи больше, чем от страны-организатора.