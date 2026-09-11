Москва11 сен Вести.Робот Кузьмич подсказывает дорогу и проводит экскурсии для гостей и участников Международного фестиваля молодежи (МФМ-2026), который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Робот подходит к людям, жестикулирует, разговаривает на 17 языках, а также может описать пейзаж, который видит перед собой.

Согласно легенде, Кузьмича нашли в сарае в 1986 году.

Международный фестиваль проходит под девизом "Следуй за мечтой". Участниками мероприятия стали 10 тыс. молодых лидеров, в возрасте от 14 до 35 лет, из 190 стран. Сообщалось также, что на фестиваль приедут более 200 иностранных СМИ и блогеров.

Среди амбассадоров мероприятия группы AY YOLA, Uma2rman, музыканты Сергей Бобунец, ST, музыкальный проект "Казаки делают хиты", блогер Алексей Янгер и др.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи.