Москва11 сен Вести.Международный фестиваль молодежи (МФМ) в Екатеринбурге обзавелся звездными амбассадорами. Среди них - этно‑группа AY YOLA, коллектив Uma2rman, рок‑музыкант Сергей Бобунец, рэпер ST, музыкальный проект "Казаки делают хиты", блогер Алексей Янгер и другие. Об этом сообщает ТАСС.

Они выступят на площадках фестиваля и расскажут о главном молодежном событии года российской и международной аудитории говорится в сообщении

К российским представителям добавились зарубежные инфлюенсеры: индийская лайфстайл‑блогер Швета Пал (рассказывает о спорте и мировых событиях), индонезийский блогер и педагог Миракл Ситомпул, а также блогер из Канады Николь Шикан, которая делится впечатлениями о жизни в России.

Ранее сообщалось, что на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге приедут более 200 иностранных СМИ и блогеров.