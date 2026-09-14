10 тысяч человек приняли участие в шествии на фестивале молодежи на Урале В шествии на Международном фестивале молодежи на Урале участвовали тысячи людей

Москва14 сен Вести.Около 10 тысяч человек приняли участие в традиционном шествии молодежи мира, которое прошло на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге. Об этом сообщили организаторы акции - платформа "Таврида. АРТ".

Активисты из разных стран прошли по улицам фестивального городка в народных костюмах, с национальными флагами и музыкальными инструментами.

Для меня это один из самых ярких моментов фестиваля, когда оказываешься среди представителей разных народов и видишь их эмоции, чувствуешь невероятную энергию вокруг рассказал гость из Демократической Республики Конго Арсен Валла

Во время парада звучали ритмы стран Латинской Америки, Востока, Азии и Африки. На разных точках маршрута перед участниками выступали артисты из России, Китая, Индии, ЮАР, Ирана, Египта, Бразилии и других государств. Кульминацией шествия стал момент, во время которого разные музыкальные направления, культуры и традиции слились в единое звучание. Хедлайнерами выступления стали "Казаки делают хиты", Антоха МС и рэпер ST.

Первый для России Международный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1957 году в Москве. Затем он также проводился в 1985 году в российской столице, в 2017 году - в Сочи и в 2024 году - в "Сириусе".

Ранее сообщалось, что в ходе МФМ участники обсудили перспективы развития искусственного интеллекта.