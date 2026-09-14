На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге обсудили возможности ИИ На Международном фестивале молодежи – 2026 обсудили возможности ИИ

Москва14 сен Вести.Гендиректор Института AIRI, декан факультета искусственного интеллекта МГУ, профессор РАН, лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Иван Оселедец провел разговор с участниками Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге о перспективах развития искусственного интеллекта. Об этом сообщается на официальном сайте МФМ – 2026.

Гостями фестиваля стали молодые люди из 191 страны мира.

Ученый отметил, что отечественная наука в сфере ИИ развивается очень активно.

В 2021-м году при участии Министерства экономического развития была создана программа поддержки центров в области искусственного интеллекта. Это дало большой толчок для развития данной сферы. Сейчас у нас уже, наверное, число исследователей в этой области выросло раз в 10 приводятся слова Оселедца

Он добавил, что в России очень высокий уровень подготовки в математике и физике, в естественных науках. В РФ обладают широкими знаниями и техническими возможностями в сфере ИИ, подчеркнул ученый.