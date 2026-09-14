Чернышенко: иностранцы просят увеличить для них квоту на бюджет в вузах России

Чернышенко рассказал о просьбе иностранцев увеличить квоту на бюджет в вузах РФ Чернышенко: иностранцы просят увеличить для них квоту на бюджет в вузах России

Москва14 сен Вести.Российское образование очень ценится за рубежом. Иностранные граждане просят увеличить для них квоту на бюджет в вузах России. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что много иностранных граждан обучаются в российских вузах на платной основе.

Сейчас очень многие иностранные делегаты подходят и просят увеличить квоту для бюджетных мест на поступление. Мы знаем, что помимо тех, которые мы предоставляем бесплатные льготы, достаточно много обучаются платно, потому что российское образование очень ценится за рубежом, и престижность его повышается, и этот вопрос сейчас в топе повестки, и здесь – на стендах, на выставке – обширное представление наших образовательных учреждений, которые показывают наиболее яркие воплощения там будущего применения профессий, которые получают в этих вузах, для ребят, в том числе иностранных сказал Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Вице-премьер также напомнил, что до 2030 года в планах увеличить квоту для иностранцев до 500 тысяч мест.

13 сентября в Екатеринбурге открылся Международный фестиваль молодежи. Согласно предварительным оценкам, МФМ намерены посетить порядка 10 000 молодых человек из 191 страны. Уточняется, что порядка 5 000 будет представлять РФ, еще 5 000 будут иностранными гостями.