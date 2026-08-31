В РУДН объяснили растущий интерес иностранцев к образованию в РФ Ректор РУДН: число заявлений от иностранцев в этом году выросло вдвое

Москва31 авг Вести.Со стороны иностранных студентов наблюдается интерес к получению образования в России. Об этом ИС "Вести" заявил ректор Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Олег Ястребов.

По его словам, в этом году вуз получил более 10 тысяч заявлений из 140 стран. Иностранных студентов привлекает фундаментальная научная школа.

Не так много стран, которые могут сказать, что обучение строится на фундаменте собственной научной школы. Второе, конечно же, нельзя не говорить о государственной поддержке. Более 30 тысяч грантов, в том числе 2 тысячи грантов для обучения в нашем университете — это хорошее подспорье отметил он

Ястребов подчеркнул, что иностранные студенты, обучающиеся в России, ценят и среду, в которой проходит образовательный процесс.

Качество университетов — это еще и среда, в которой студенты обучаются. В нашем университете международная среда, такой котел цивилизации, в котором можно подняться до идей современного общества, в котором можно получить друзей, партнеров, единомышленников из 170 стран мира. И образование в России принципиально отличается тем, что мы не культивируем такую конкуренцию между иностранными студентами, когда каждый борется за себя, за свое "я", за свое будущее. Мы наоборот, строимся на умении развивать партнерство добавил ректор

В РУДН также заявили, что в этом году наблюдается повышение среднего балла поступления как на бюджетную, так и на контрактную основу.