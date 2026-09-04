Количество студентов из Африки в России достигло рекордных 37 тысяч

Дом Африки: количество студентов из Африки в России рекордно выросло Количество студентов из Африки в России достигло рекордных 37 тысяч

Москва4 сен Вести.Количество студентов из стран Африки в российских вузах достигло рекордных 37 тыс. человек, и это очень большой показатель для африканских стран, заявил представитель Африканского международного конгресса, глава Дома Африки в Грозном Жозе Фернанду Самбу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026).

Образование является одним из важнейших направлений сотрудничества между Россией и Африкой, отметил Самбу.

Численность обучающихся в России африканских студентов составляет 37 тыс. человек. Это очень большой показатель для африканских стран подчеркнул Самбу

По его словам, программы совместного обучения и обмена между российскими и африканскими вузами вызывают большой интерес, так как позволяют обучать специалистов для развития африканского континента.