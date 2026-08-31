Москва31 авгВести.В РУДН наблюдается повышение среднего балла поступления как на бюджетную, так и на контрактную основу. Об этом ИС "Вести" заявил ректор Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Олег Ястребов.
По всем направлениям, как бакалавриата, так и специалитета, магистратуры, мы видим повышение среднего балла поступления. В этом году мы впервые приняли три чистых трехсотбалльника. Семнадцать направлений против восьми в прошлом году мы закрыли с баллами 300+. Более тысячи абитуриентов поступило с баллами 290 и вышесказал он
При этом абитуриентам с высокими баллами, которым не хватило места на бюджете, вуз предоставил специальный учебный грант.
Ученый совет принял решение, что всем без исключения абитуриентам, которые набрали более 290 баллов или которые имеют право поступить без вступительных экзаменов, в случае если им не хватило места на бюджетной основе, то наш университет предоставляет грант за счет собственных средств. Порядка 200 сильных ребят поступили в этом году в наш университет на грантовой основеотметил Олег Ястребов