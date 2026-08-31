Более тысячи абитуриентов с 290 баллами и выше поступили в РУДН Ректор РУДН: в вуз поступили более тысячи абитуриентов с баллами 290 и выше

Москва31 авг Вести.В РУДН наблюдается повышение среднего балла поступления как на бюджетную, так и на контрактную основу. Об этом ИС "Вести" заявил ректор Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Олег Ястребов.

По всем направлениям, как бакалавриата, так и специалитета, магистратуры, мы видим повышение среднего балла поступления. В этом году мы впервые приняли три чистых трехсотбалльника. Семнадцать направлений против восьми в прошлом году мы закрыли с баллами 300+. Более тысячи абитуриентов поступило с баллами 290 и выше сказал он

При этом абитуриентам с высокими баллами, которым не хватило места на бюджете, вуз предоставил специальный учебный грант.