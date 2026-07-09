Мурашко рассказал о борьбе с "хайпом" и паранаукой в сфере нутрициологии Мурашко: в вопросе здорового долголетия важно отделять науку от хайпа

Москва9 июл Вести.В направлении нутрициологии важно противостоять потоку малодоказанной информации и сформировать команду квалифицированных экспертов, ответил на вопрос ИС "Вести" министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Речь о борьбе с "хайпом" и паранаучными подходами в сфере консультаций по питанию.

К сожалению, очень сложно было отделить специалистов от тех, кто в этом мало что понимает и на уровне каких-то паранаучных публикаций. Это касается вопросов консультаций по питанию, поэтому на сегодняшний день мы утвердили специальность "нутрициолог", сформировали к нему требования и, конечно, необходимо базовое медицинское образование у этих специалистов. Потому что понимание физиологии, понимание определенных вопросов регуляции организма патологических состояний — это важно подчеркнул он

Помимо этого, специалист должен пройти дополнительное обучение по консультированию в области питания и вопросам здорового образа жизни.

Специалисты, которые сегодня будут формироваться и приходить в нашу специальность, это важный раздел именно научности и подхода, основанного на доказательствах, потому что много сегодня идет разного, иногда малодоказанного, еще раз употреблю это слово, "хайпа". И здесь нужно четко, чтобы отделять, что является действительно научно доказанным фактом, а что является коммерчески раскрученной историей резюмировал Мурашко

Ранее Мурашко отметил, что двухэтапная диспансеризация в центрах долголетия помогает выявить многие болезни еще до их проявления.