Москва15 сен Вести.Чем смелее будут мечты молодежи, тем успешнее будет не только жизнь каждого из них, но и страны в целом, заявил в интервью ИС "Вести" заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

На полях выставки в рамках Международного форума молодежи Кириенко дал наставление молодому поколению.

Чем смелее будут мечты ребят, которые ходят сейчас по этой выставке, смотрят на достижения, тем успешнее будет не только жизнь каждого из них, тем успешнее будет жизнь страны в целом и мира в целом. То, о чем они сейчас мечтают, завтра будет предметом таких выставок и предметом национальной гордости. Поэтому совет один: смелее мечтать и не бояться биться за реализацию своей мечты сказал он

С 11 по 17 сентября Екатеринбург принимает Международный фестиваль молодежи. Масштабное событие под девизом "Следуй за мечтой" объединило десятки тысяч юношей и девушек из 191 страны мира.