Директор "Артека" рассказал о новых соглашениях с зарубежными партнерами "Артек" подпишет соглашения о сопровождении проектов отдыха за рубежом

Москва14 сен Вести.Международный детский центр "Артек" на полях Международного фестиваля молодежи подпишет соглашения с Узбекистаном, Казахстаном и Китаем о сопровождении проектов отдыха и оздоровления, рассказал директор центра Константин Федоренко в интервью ИС "Вести".

Директор "Артека" отметил, что молодежный фестиваль в Екатеринбурге стал площадкой для встречи с партнерами и заключения соглашений о сотрудничестве.

В первой половине дня мы с Росатомом проговаривали перспективы следующих пяти лет. Самое главное: мы готовимся к совместной работе на территории иностранных государств… Мы сегодня в стадии подписания соглашения. Это сопровождение проектов отдыха и оздоровления на территории целого ряда иностранных государств - Узбекистан, Казахстан, Китай сказал Константин Федоренко

С 11 по 17 сентября Екатеринбург принимает Международный фестиваль молодежи. Масштабное событие под девизом "Следуй за мечтой" объединило десятки тысяч молодых лидеров из почти 200 стран мира. Президент России Владимир Путин направил видеообращение участникам фестиваля.