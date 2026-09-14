Москва14 сен Вести.Руководитель грузинской делегации, международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в интервью ИС "Вести" рассказал, почему грузинская молодежь приехала на Международный фестиваль молодежи (МФМ) в Екатеринбург, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами.

Грузинская молодежь поняла, что те люди, которые пытаются нас затащить в Европу, они пытаются лишить нас исторической памяти и пытаются навязать свои нарративы, которые нам не подходят ни в коем случае. Не подходит нам и по религии, и по истории. Это нам не нужно. Молодежь это понимает, и мы двигаемся вперед отметил политик

С 11 по 17 сентября Екатеринбург принимает Международный фестиваль молодежи. Масштабное событие под девизом "Следуй за мечтой" объединило десятки тысяч молодых лидеров из почти 200 стран мира. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам МФМ через видеообращение.